Хани Абу-Ассад
Награды
Награды и номинации Хани Абу-Ассада
Hany Abu-Assad
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хани Абу-Ассада
Каннский кинофестиваль 2013
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Главный приз Недели критики
Номинант
Берлинале 2005
Кинопремия Международной амнистии
Победитель
Голубой ангел
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Премия "Платформа"
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Гран При
Номинант
