Дирк Богард
Награды
Награды и номинации Дирк Богард
Dirk Bogarde
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дирк Богард
Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Номинант
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best British Actor
Номинант
