Джейсон Джонс
Награды
Награды и номинации Джейсон Джонс
Jason Jones
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джейсон Джонс
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
