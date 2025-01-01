Меню
Персоны
Пол Фиг
Награды
Награды и номинации Пола Фига
Paul Feig
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пола Фига
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
