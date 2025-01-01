Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось

36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика

3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры