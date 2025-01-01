Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лесли Джонс
Награды
Награды и номинации Лесли Джонс
Leslie Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Лесли Джонс
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Победитель
Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель
Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко
Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака»
Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку
По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667