Сериал «Грядущему веку» – это завершающая часть истории о советской семье Строговых по романам Георгия Маркова. Рубеж для всей страны наступил, революция отгремела, и теперь советский человек стоит на пути в большое светлое будущее. Однако на деле все обстоит куда сложнее. Максим Строгов – молодой мужчина старой закалки, но с новым мышлением, который не может найти свое место в этом мире. Тем временем в Синегорск приезжает партийный руководитель Антон Соболев, которому поручено улучшить жизнь в глубинке.