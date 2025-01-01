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Постер сериала Грядущему веку
Постер сериала Грядущему веку
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Грядущему веку

Грядущему веку (1985 - 1985)

Gryadushchemu veku 18+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

Сериал «Грядущему веку» – это завершающая часть истории о советской семье Строговых по романам Георгия Маркова. Рубеж для всей страны наступил, революция отгремела, и теперь советский человек стоит на пути в большое светлое будущее. Однако на деле все обстоит куда сложнее. Максим Строгов – молодой мужчина старой закалки, но с новым мышлением, который не может найти свое место в этом мире. Тем временем в Синегорск приезжает партийный руководитель Антон Соболев, которому поручено улучшить жизнь в глубинке.

В ролях
В ролях
Иван Краско
Иван Краско
Елена Проклова
Елена Проклова
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Отар Коберидзе
Гражина Байкштите
Петр Чернов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Грядущему веку - Сезон 1 Сезон 1
1985, 5 эпизодов
 
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Кадры из сериал
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