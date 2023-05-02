Прославился на всю страну: за что интердевочки обожали звезду «Десяти негритят»

Актер Михаил Глузский, известный по роли генерала Макартура в экранизации «Десять негритят», мог бы отметить в этом году 105-летие. В его жизни происходило множество интересных событий, и примечательно, что одно из них было связано с «ночной бабочкой».

Однажды коллеги актера Владимир Стеклов и Евгений Дворжецкий решили над ним пошутить. Во время гастролей они вызвали Глузскому путану и заранее оплатили ей час работы. К огромному изумлению артистов, девушка слишком долго не выходила из его комнаты. Спустя два часа Стеклов и Дворжецкий решили поинтересоваться, что же там происходит.

Заглянув в номер, они увидели такую картину: девушка лежала на диване, укрытая пледом, а Глузский читал ей стихи. Актер с улыбкой посмотрел на коллег и сказал им: «Давайте, платите!» Так он не только проучил горе-шутников, но и очаровал путану своим весьма нетривиальным подходом к процессу.

Глузского было невозможно подбить на измену, ведь всю жизнь он был верен лишь своей супруге. Об этом рассказал внук актера журналистам издания «Экспресс газета».