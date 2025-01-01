Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Берг
Награды
Награды и номинации Питер Берг
Peter Berg
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Питер Берг
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Золотая малина 2013
Худший режиссер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение
«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667