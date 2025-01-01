Меню
Киноафиша Персоны Сергей Снежкин Награды

Награды и номинации Сергей Снежкин

Окно в Европу 1998 Окно в Европу 1998
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2009 Кинофестиваль Кинотавр 2009
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998 Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992 Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
