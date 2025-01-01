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Больше хороших шуток (2007 - )

Больше хороших шуток 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 4 часа 30 минут

О чем телешоу

«Больше хороших шуток» – новый взгляд на полюбившуюся зрителям программу «Хорошие шутки». Состав ведущих остался неизменным: Шац, Пушной и Лазарева по-прежнему искрометно шутят. Однако теперь шоу будет проводиться в совершенно новой студии, а традиционные конкурсы потерпят некоторые изменения. В передаче поучаствует множество звезд шоу-бизнеса, кино и спорта в качестве игроков и приглашенных гостей. Команды будут принимать участие в юмористическом соревновании, пытаясь проявить себя как можно ярче. На кону звание самых смешных, а победителей определит зрительское жюри.

В ролях
В ролях
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Михаил Шац
Михаил Шац
Александр Пушной
Александр Пушной
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Больше хороших шуток - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 3 эпизода
 
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