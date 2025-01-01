«Больше хороших шуток» – новый взгляд на полюбившуюся зрителям программу «Хорошие шутки». Состав ведущих остался неизменным: Шац, Пушной и Лазарева по-прежнему искрометно шутят. Однако теперь шоу будет проводиться в совершенно новой студии, а традиционные конкурсы потерпят некоторые изменения. В передаче поучаствует множество звезд шоу-бизнеса, кино и спорта в качестве игроков и приглашенных гостей. Команды будут принимать участие в юмористическом соревновании, пытаясь проявить себя как можно ярче. На кону звание самых смешных, а победителей определит зрительское жюри.