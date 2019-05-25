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Киноафиша Сериалы Дело было вечером

Дело было вечером (2019 - …)

Дело было вечером 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 23 часа 20 минут
О чем телешоу

«Дело было вечером» — новое развлекательное шоу телеканала СТС, которое можно смотреть онлайн в хорошем качестве на сайте ctc.ru сразу после эфира. В каждом выпуске «Дело было вечером» встретятся две команды звёзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звёздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Шац
Михаил Шац Ведущий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дело было вечером - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
Дело было вечером - Сезон 2 Сезон 2
2020, 8 эпизодов
Дело было вечером - Сезон 3 Сезон 3
2020, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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