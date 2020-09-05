Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Секрет
Постер телешоу Секрет
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Секрет

Секрет (2020 - 2021)

Секрет 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 27 часов 36 минут
О чем телешоу

В шоу "Секрет" нет приторных фраз о любви, зато есть реальные секреты, которые могут помочь участникам построить сильные и продолжительные отношения. Для этого они должны пройти ряд сложных и интригующих испытаний, показать свои качества и доказать, что они достойны правдивых и честных отношений. Ведущие делают все возможное, чтобы помочь участникам разрешить непростые вопросы и найти истинное счастье в жизни.

 

В шоу "Секрет" участники открывают самые невероятные тайны. Ведущие, Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев, не боятся прямых вопросов и жесткой правды, поэтому программу можно назвать действительно романтической и уникальной.

В ролях
В ролях
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Секрет - Сезон 1 Сезон 1
2020, 24 эпизода
Секрет - Сезон 2 Сезон 2
2021, 12 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши