Секрет (2020 - 2021)

В шоу "Секрет" нет приторных фраз о любви, зато есть реальные секреты, которые могут помочь участникам построить сильные и продолжительные отношения. Для этого они должны пройти ряд сложных и интригующих испытаний, показать свои качества и доказать, что они достойны правдивых и честных отношений. Ведущие делают все возможное, чтобы помочь участникам разрешить непростые вопросы и найти истинное счастье в жизни.

В шоу "Секрет" участники открывают самые невероятные тайны. Ведущие, Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев, не боятся прямых вопросов и жесткой правды, поэтому программу можно назвать действительно романтической и уникальной.