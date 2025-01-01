Меню
Персоны
Сергей Бондарчук
Награды
Награды и номинации Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Награды и номинации Сергей Бондарчук
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 1995
Почетный приз
Победитель
ММКФ 1965
Гран При
Победитель
ММКФ 1959
Гран При
Победитель
