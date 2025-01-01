Меню
Валерия Голино
Награды
Награды и номинации Валерия Голино
Valeria Golino
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Каннский кинофестиваль 2013
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Квир-пальма
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1986
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
