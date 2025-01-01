Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение

Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко

Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате

Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор

«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста

По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить

«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»

Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол