Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уильям Фридкин
Награды
Награды и номинации Уильям Фридкин
William Friedkin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Уильям Фридкин
Оскар 1972
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1974
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Две недели режиссеров
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучший режиссёр
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Mouse
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение
Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко
Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить
«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»
Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку
По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667