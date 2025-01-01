Меню
Эндрю Скотт
Награды
Награды и номинации Эндрю Скотта
Andrew Scott
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эндрю Скотта
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Берлинале 2004
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
