Киноафиша Персоны Лина Данэм Награды

Награды и номинации Лины Данэм

Lena Dunham
Награды и номинации Лины Данэм
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Best International
Победитель
