Лина Данэм
Награды
Награды и номинации Лины Данэм
Lena Dunham
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Лины Данэм
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2013
Best International
Победитель
