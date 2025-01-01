Меню
Награды и номинации Кевин Коннолли

Kevin Connolly
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Худший режиссер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
