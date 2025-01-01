Меню
Николас Виндинг Рефн
Награды
Награды и номинации Николас Виндинг Рефн
Nicolas Winding Refn
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Николас Виндинг Рефн
Каннский кинофестиваль 2011
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2012
Best Director
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Сандэнс 2009
Мировое кино – драматургия
Номинант
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003
Золотая роза
Номинант
