Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Эльдар Рязанов
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Награды и номинации Эльдар Рязанов
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
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