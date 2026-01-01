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Награды и номинации Эльдар Рязанов

Eldar Ryazanov
Награды и номинации Эльдар Рязанов
Каннский кинофестиваль 1983 Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2003 Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997 Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991 Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
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