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Легко жениться, 1946

1946 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Однажды у владельца газеты «Утренняя звезда» случилась ужасная неприятность: на утренней полосе вышла клеветническая статья о Конни Олленбури, дочери финансового магната. Магнат, отдыхавший с дочерью в Мексике, тут же позвонил издателю и объявил иск в два миллиона долларов и требование опровержения.

Тот, надеясь сохранить свою газету от крушения, требует от редактора газеты Уоррена Хаггерти, который в этот день собрался жениться на Глэдис Бентон, спасти положение. И свадьбу приходится отложить ради любимой газеты. Уоррен придумывает хитроумный план, в котором главную роль должен сыграть бывший репортёр газеты Билл Стивене, профессиональный ухажер и «Отменный Казанова». Билл должен всего лишь поехать в Мехико, влюбить в себя дочь магната, а затем сделать так, чтобы пресса обвинила девушку, а прелюбодеянии с женатым мужчиной.

За хорошую плату в пятьдесят тысяч долларов парень готов на все, но для воплощения этого плана необходимо женить заядлого холостяка журналиста и для этого Уоррен решает пожертвовать своей невестой, которая после долгих уговоров соглашается вступить в сделку с совестью ради денег и будущей свадьбы с редактором. Она вступает в фиктивный брак, и вся троица отправляется в южную Америку…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 25 июля 1946
Режиссер
Эдвард Баззел
В ролях
Ван Джонсон
Эстер Уильямс
Люсиль Болл
Кинен Уинн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легко жениться 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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