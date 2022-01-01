Легко жениться, 1946

Однажды у владельца газеты «Утренняя звезда» случилась ужасная неприятность: на утренней полосе вышла клеветническая статья о Конни Олленбури, дочери финансового магната. Магнат, отдыхавший с дочерью в Мексике, тут же позвонил издателю и объявил иск в два миллиона долларов и требование опровержения.



Тот, надеясь сохранить свою газету от крушения, требует от редактора газеты Уоррена Хаггерти, который в этот день собрался жениться на Глэдис Бентон, спасти положение. И свадьбу приходится отложить ради любимой газеты. Уоррен придумывает хитроумный план, в котором главную роль должен сыграть бывший репортёр газеты Билл Стивене, профессиональный ухажер и «Отменный Казанова». Билл должен всего лишь поехать в Мехико, влюбить в себя дочь магната, а затем сделать так, чтобы пресса обвинила девушку, а прелюбодеянии с женатым мужчиной.



За хорошую плату в пятьдесят тысяч долларов парень готов на все, но для воплощения этого плана необходимо женить заядлого холостяка журналиста и для этого Уоррен решает пожертвовать своей невестой, которая после долгих уговоров соглашается вступить в сделку с совестью ради денег и будущей свадьбы с редактором. Она вступает в фиктивный брак, и вся троица отправляется в южную Америку…