Награды и номинации Тони Кертис

Награды и номинации Тони Кертис

Tony Curtis
Награды и номинации Тони Кертис
Оскар 1959 Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1958 Золотой глобус 1958
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1959 Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
