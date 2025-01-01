Меню
Тони Кертис
Награды
Tony Curtis
Награды
Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1961
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1958
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1969
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
