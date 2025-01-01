Меню
Награды и номинации Лили Собески

Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Золотая малина 2009 Золотая малина 2009
Худшая женская роль второго плана
Номинант
