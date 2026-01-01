Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Золотой глобус 2023
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Program
Победитель
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Program
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая песня
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Лучший поцелуй
Номинант
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