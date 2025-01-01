Меню
Питер Финч
Награды
Награды и номинации Питер Финч
Peter Finch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Питер Финч
Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best British Actor
Номинант
Берлинале 1961
Лучший актер
Победитель
ММКФ 1961
Лучший актер
Победитель
