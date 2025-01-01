Меню
Персоны
Кэри Грант
Награды
Награды и номинации Кэри Грант
Cary Grant
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэри Грант
Оскар 1970
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1945
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1942
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actor
Номинант
