«Русский след» в главной загадке Голливуда: ее не могут разгадать уже 40 лет

В Америке, как в самой многонациональной стране мира, немало «русского следа» в актерской среде. Головокружительный успех Натали Вуд, чьи родители прибыли в Штаты из российского Барнаула, стал воплощением настоящей голливудской мечты. Но закончилась эта сказка весьма печально.

Наталья Захаренко дебютировала на экране в 4 года. А в 17 лет уже под именем Натали Вуд она снялась в картине «Бунтарь без идеала» и была номинирована на «Оскар». Затем последовали звездные роли в фильмах «Вестсайдская история» и «Любовь с подходящим незнакомцем».

В личной жизни у актрисы не все было гладко. Она вышла замуж за своего коллегу Роберта Вагнера, но эти страстные отношения продлились всего пять лет. Супруг завидовал популярности жены и не мог смириться с ее успехом.

Вуд вышла замуж во второй раз — ее избранником стал продюсер Ричард Грегсон. Но и этот брак распался, потому что Натали не могла забыть Вагнера, впрочем, как и он ее. Экс-возлюбленные воссоединились и решили все начать заново. Но хэппи-энда не произошло. В 1981 году в возрасте 43 лет Натали Вуд скончалась при загадочных обстоятельствах: актриса утонула во время семейного отдыха на яхте.

Официальная причина гибели — несчастный случай. Однако много вопросов вызвало поведение Вагнера: он часто менял свои показания и не сотрудничал со следователями. Не исключено, что в ту роковую ночь произошло убийство, но виновник так и не был наказан.