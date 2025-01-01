Меню
Стеллан Скарсгард
Награды
Награды и номинации Стеллана Скарсгарда
Stellan Skarsgard
Награды и номинации Стеллана Скарсгарда
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Берлинале 1982
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
