Пожилой режиссер Дэвид Говард встречает свою бывшую любовь. 30 лет назад у них с актрисой Марианной Фоглер был головокружительный роман. Даже несмотря на то, что у нее был муж Маркус — лучший друг Дэвида. В то лето он гостил у семейной пары, и между ним и Марианной пробежала искра, которой было невозможно противостоять. Так начался их страстный тайный роман. Пара вспоминает былое и то, как им пришлось преодолевать моральные дилеммы и выходить из любовного треугольника. Тогда Марианна разбила сердце мужу и потеряла семью и человека, которого любила. Было тяжело, но будет ли легче сейчас, или старые проблемы снова вернутся в их жизнь?