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Киноафиша Сериалы Неверная

Неверная (2025 - …)

Trolösa 18+
Год выпуска 2025
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал SVT1
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Пожилой режиссер Дэвид Говард встречает свою бывшую любовь. 30 лет назад у них с актрисой Марианной Фоглер был головокружительный роман. Даже несмотря на то, что у нее был муж Маркус — лучший друг Дэвида. В то лето он гостил у семейной пары, и между ним и Марианной пробежала искра, которой было невозможно противостоять. Так начался их страстный тайный роман. Пара вспоминает былое и то, как им пришлось преодолевать моральные дилеммы и выходить из любовного треугольника. Тогда Марианна разбила сердце мужу и потеряла семью и человека, которого любила. Было тяжело, но будет ли легче сейчас, или старые проблемы снова вернутся в их жизнь?

В ролях
В ролях
Лена Эндре
Лена Эндре
Свен Альстрем
Анника Халлин
Эдда Магнасон
Густав Линд
Густав Линд
Аугуст Витгенштайн
Аугуст Витгенштайн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Неверная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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