Персоны
Хэйли Джоэл Осмент
Награды
Награды и номинации Хэйли Джоэл Осмент
Haley Joel Osment
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Хэйли Джоэл Осмент
Оскар 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Breakthrough Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
