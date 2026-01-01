Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Доминик Уэст
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Награды и номинации Доминика Уэста
Dominic West
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Награды и номинации Доминика Уэста
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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