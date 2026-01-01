Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Хлоя Севиньи
Награды
Награды и номинации Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
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Награды
Награды и номинации Хлоя Севиньи
Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
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