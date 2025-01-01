Меню
Томас Хейден Черч
Награды и номинации Томас Хейден Черч
Thomas Haden Church
Награды и номинации Томас Хейден Черч
Оскар 2005
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2005
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
