Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валло Кирс
Валло Кирс
Vallo Kirs
О персоне
Фильмография
Валло Кирс
Vallo Kirs
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Валло Кирс
Родился 23 ноября 1987 года. Раквере, Эстония.
Развернуть
Фильмография Валло Кирс
Класс
драма
2007, Эстония
8.0
Все фильмы
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»