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Фильмография
Лаури Педайя
Lauri Pedaja
Киноафиша
Персоны
Лаури Педайя
Лаури Педайя
Lauri Pedaja
Дата рождения
4 апреля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Раквере, Эстония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Лаури Педайя
Родился 4 апреля 1987 года. Таллин, Эстония
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Популярные фильмы
7.9
Класс
(2007)
6.6
Чёртова Пятница
(2012)
Фильмография Лаури Педайя
6.6
Чёртова Пятница
Vasaku jala reede
комедия, криминал, триллер
2012, Эстония
7.9
Класс
Klass
драма
2007, Эстония
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