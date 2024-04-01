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Валдис, завершив свою космическую одиссею, возвращается в город. Удар лопатой стерся из его памяти, и он все помнит. Однако Мярт, Отт и весь город сильно изменились за 20 лет, и вспоминать бесполезно. Однако все хорошо, просто мальчикам придется снова показать Валдису, что делает жизнь стоящей.
|1 апреля 2024
|Эстония
Режиссёр и сценарист Расмус Меривоо сообщил в «Чужой 2, или Возвращение Валдиса в 17 сериях» (2024), что Уку Уусберг не смог вновь исполнить роль Райта из‑за других обязательств, а именно работы художественным руководителем XIII Праздника песни и танца молодёжи и в Таллиннском городском театре. Роль Райта была передана другому актёру: в этом сиквеле его сыграл Тённ Ламп.