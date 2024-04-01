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Постер фильма Alien 2 or: The Return of Valdis in 17 Episodes
6.8
Киноафиша Фильмы Alien 2 or: The Return of Valdis in 17 Episodes
6.8

Alien 2 or: The Return of Valdis in 17 Episodes

, 2024
Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas
Эстония / комедия / 18+
Постер фильма Alien 2 or: The Return of Valdis in 17 Episodes
6.8

О фильме

Валдис, завершив свою космическую одиссею, возвращается в город. Удар лопатой стерся из его памяти, и он все помнит. Однако Мярт, Отт и весь город сильно изменились за 20 лет, и вспоминать бесполезно. Однако все хорошо, просто мальчикам придется снова показать Валдису, что делает жизнь стоящей.

В ролях

Мярт Аванди
Valdis
Отт Зепп
Märt
Валло Кирс
Валло Кирс
Ott
Liisa Pulk
Maili
Kaia Skoblov
Rita
Tõnn Lamp
Rait
Marek Tammets
Kristjan
Индрек Оджари
Jarmo
Аго Андерсон
Päts
Индрек Таалмаа
Marko
Режиссер Расмус Мериву
Сценарист Расмус Мериву
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 апреля 2024
Дата выхода
1 апреля 2024 Эстония
Бюджет €1 000 000
Производство Tallifornia
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 апреля 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Режиссёр и сценарист Расмус Меривоо сообщил в «Чужой 2, или Возвращение Валдиса в 17 сериях» (2024), что Уку Уусберг не смог вновь исполнить роль Райта из‑за других обязательств, а именно работы художественным руководителем XIII Праздника песни и танца молодёжи и в Таллиннском городском театре. Роль Райта была передана другому актёру: в этом сиквеле его сыграл Тённ Ламп.

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