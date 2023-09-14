Все имена Бога, 2023

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Постер фильма Угроза
5.4
Угроза - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Угроза
5.4

Угроза

, 2023
Todos los nombres de Dios
Испания / боевик, приключения, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Угроза
5.4
Угроза - Дублированный трейлер
Угроза  Дублированный трейлер

О фильме

Санти, обычный таксист, становится заложником преступников, превративших его в живую бомбу на глазах у всего города. Если он остановится или промедлит, то произойдет неминуемый взрыв. На спасение - всего час. Отсчет пошел...

В ролях

Луис Тосар
Луис Тосар
Santi
Роберто Энрикес
Роберто Энрикес
Gerardo Galván
Инма Куэста
Инма Куэста
Pilar Montero
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо
Ramón
Антонио Буиль
Capitán Vilches
Nourdin Batan
Hamza
Патриция Вико
Laura
Lucas Nabor
Raúl
Fátima-Zohra Mohamed
Farida
Intissar El Meskine
Selma
Режиссер Даниэль Кальпарсоро
Сценарист Gemma Ventura
Композитор Карлос Жан Арриага
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 февраля 2024
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия Капелла Фильм
25 января 2024 Азербайджан
7 ноября 2024 Аргентина +13
25 января 2024 Болгария
20 марта 2025 Гватемала
20 марта 2025 Доминиканская Республика
5 июня 2025 Израиль All
15 сентября 2023 Испания
25 января 2024 Кыргызстан
7 ноября 2024 Мексика B
25 января 2024 Молдавия
16 мая 2024 ОАЭ TBC
14 декабря 2023 Сербия
23 ноября 2023 Таджикистан
25 января 2024 Узбекистан
14 декабря 2023 Хорватия
14 декабря 2023 Черногория
17 апреля 2024 Южная Корея 12
Сборы в мире $1 346 319
Производство Todos Los Nombres De Dios AIE, TriPictures, Second Gen Pictures
Другие названия
Todos los nombres de Dios, All the Names of God, Atentado en Madrid, Ketyegő ultimátum, O Refém - Atentado em Madri, Ptzatza Metakteket, Tahdid, Tutti i nomi di Dio, Ultimatum - Die Bombe tickt, Wszystkie imiona Boga, Угроза

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Угроза - Дублированный трейлер
Угроза Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 30 июня 2024, 00:20
"Угроза" - испанский триллер про обычного трудягу таксиста, который по воле случая оказался возле аэропорта, в котором произошёл сильнейший… Читать дальше…
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