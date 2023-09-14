Все имена Бога, 2023

Санти, обычный таксист, становится заложником преступников, превративших его в живую бомбу на глазах у всего города. Если он остановится или промедлит, то произойдет неминуемый взрыв. На спасение - всего час. Отсчет пошел...
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