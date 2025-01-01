Меню
Награды и номинации Розамунд Пайк

Rosamund Pike
Награды и номинации Розамунд Пайк
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
 Прорыв года
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
