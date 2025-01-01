Меню
Розамунд Пайк
Награды
Награды и номинации Розамунд Пайк
Rosamund Pike
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Розамунд Пайк
Оскар 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
