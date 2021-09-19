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Постер телешоу Дуэты
Постер телешоу Дуэты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дуэты

Дуэты (2021 - …)

Duety 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность телешоу 36 часов 0 минут

О чем телешоу

Главная интрига гранд-шоу, в котором участвуют самые популярные артисты страны: кто скрывается за зеркальной стеной и станет для каждого участника неожиданным партнером по дуэту? До самого последнего момента никто не знает, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню. Напарником по дуэту может стать кто угодно – артист-легенда, подающая надежды звезда, непримиримый соперник, друг, родственник или даже бывшая любовь.

Все строго засекречено до самой премьеры, неподдельные эмоции захватывают зрителей, и голоса в дуэте звучат с особенной страстью – так поют, когда внезапно сбывается мечта: спеть вместе именно с этим таинственным исполнителем.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Басков
Николай Басков Ведущий
Сергей Лазарев Ведущий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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3.6 IMDb
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Сезоны
Дуэты - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Дуэты - Сезон 2 Сезон 2
2022, 6 эпизодов
 
Дуэты - Сезон 3 Сезон 3
2023, 4 эпизода
 
Сезон 4
TBA,
 
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