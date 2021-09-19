Главная интрига гранд-шоу, в котором участвуют самые популярные артисты страны: кто скрывается за зеркальной стеной и станет для каждого участника неожиданным партнером по дуэту? До самого последнего момента никто не знает, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню. Напарником по дуэту может стать кто угодно – артист-легенда, подающая надежды звезда, непримиримый соперник, друг, родственник или даже бывшая любовь.

Все строго засекречено до самой премьеры, неподдельные эмоции захватывают зрителей, и голоса в дуэте звучат с особенной страстью – так поют, когда внезапно сбывается мечта: спеть вместе именно с этим таинственным исполнителем.