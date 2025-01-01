Меню
Персоны
Чарльз С. Даттон
Награды
Награды и номинации Чарльз С. Даттон
Charles S. Dutton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Чарльз С. Даттон
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
