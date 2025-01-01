Меню
Киноафиша Персоны Мэрилин Монро Награды

Награды и номинации Мэрилин Монро

Marilyn Monroe
Награды и номинации Мэрилин Монро
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1954 Золотой глобус 1954
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actress
Номинант
