«Ледниковый период: Приключения Бака»: Рецензия Киноафиши

Время идет, а близнецы-опоссумы Краш и Эдди все еще валяют дурака и отличаются безрассудным поведением. Когда их старшая сестра Элли просит приятелей наконец одуматься, те решают убежать от семьи и доказать всем, что они способны жить самостоятельно. Вскоре братья оказываются в затерянном мире, где их ждет воссоединение с Баком Уайлдом и борьба за сохранение спокойствия в этих местах.

Ледниковый период: Приключения Бака

«Ледниковый период: Приключения Бака» продолжает новую тенденцию Disney – выпускать бесчисленное количество сиквелов, паразитируя на наследии прошлого. Сама франшиза переживала как взлеты, так и падения, но всегда оставалась утешительной историей некровного родства и крепкой дружбы. Именно эти темы сделали серию фильмов настоящим хитом как для детей, так и для взрослых. Изначально новая часть пытается следовать давно заданной формуле – разговоры о семье, воспоминания о прошлых приключениях и нескончаемые придирки друг к другу. Но на этот раз акцент смещается на второстепенных героев, а именно, на двух незадачливых опоссумов. В какой-то степени их побег можно интерпретировать, как сепарацию детей от родителей. Благодаря флешбэкам, мы видим, что Элли стала для них материнской фигурой, всегда оберегающей и приходящей на помощь. Неудивительно, что спустя время близнецам хочется вырваться на свободу и жить своей жизнью. Попытки авторов продемонстрировать путь взросления едва ли увенчиваются успехом – мелодраматичные прощания и рефлексия о независимости закапывается под грузом новых (безынтересных) приключений.

Ледниковый период: Приключения Бака

Вполне возможно, что фильм мог начать для вселенной «Ледникового периода» новую главу со второстепенными героями. К сожалению, амбициозным стремлениям создателей не суждено быть реализованными. Несмотря на очарование любимых персонажей и ностальгический эффект, этих компонентов оказывается недостаточно, чтобы «Ледниковый период» не растаял на наших глазах. Продолжению катастрофически не хватает безумной энергии более ранних частей, из-за чего проект выглядит всего лишь пародией на легендарный мультфильм.

Анимационная лента, очевидно, разделит зрителей на две группы – преданных поклонников, которым будет сложно следить за сюжетом, и тех, кто просто рад воссоединению старых друзей. Шестая часть не перестает подчеркивать наследие прошлого, но сложно закрыть глаза на то, как она приближает окончательное умирание франшизы.