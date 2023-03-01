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Киноафиша Новости Тони Коллетт становится наследницей преступного бизнеса в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»

Тони Коллетт становится наследницей преступного бизнеса в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»

1 марта 2023 10:21
Тони Коллетт становится наследницей преступного бизнеса в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»

Пародия на легендарного «Крестного отца».

Студия Bleecker Street представила трейлер криминальной комедии «Мафиозная мамаша». Центральные роли в фильме исполнили Тони Коллетт («Лестница»), Моника Беллуччи («Необратимость»), Джулио Корсо («Синьора Вольпе»), Франческо Мастроянни и Альфонсо Перуджини.

В центре сюжета — неуверенная в себе американка Кристин (Коллетт). В один день героине неожиданно сообщают о смерти ее итальянского дедушки, которого она даже не знала. Желая сбежать от повседневной суеты и измен своего мужа, она решается отправиться в Италию, чтобы уладить все дела покойного родственника. Однако, немного погрузившись в суть предстоящих ей задач, Кристин узнает, что ее дед был главой могущественного мафиозного клана и что теперь этот пост по наследству перешел к ней. Героине приходится ввязаться в опасные разборки криминальных группировок. К счастью, к ней на помощь приходит консильери клана Бьянка (Беллуччи) и целая свора верных головорезов.

Постановщицей фильма является Кэтрин Хардвик («Сумерки», «Тринадцать»). Помимо исполнения главной роли, Коллетт выступает продюсером проекта вместе с Кристофером Саймоном («Голем») и Амандой Штерс («Обещание»). Сценарий написали Дж. Майкл Фельдман («Курс биологии») и Дебби Джун («Парень с работы»).

«Мафиозная мамаша» выйдет 14 апреля.

Фото: Bleecker Street
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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