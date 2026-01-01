Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Рэйчел МакАдамс
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Награды и номинации Рэйчел МакАдамс
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Награды и номинации Рэйчел МакАдамс
Оскар 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Breakthrough Female
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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