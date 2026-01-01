Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Ада Роговцева
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Награды и номинации Ада Роговцева
Ada Rogovtseva
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Награды и номинации Ада Роговцева
ММКФ 1971
Лучшая актриса
Победитель
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
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После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
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В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
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Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
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