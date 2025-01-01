Меню
Эван Рэйчел Вуд Награды

Награды и номинации Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
Награды и номинации Эван Рэйчел Вуд
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
