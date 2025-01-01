Меню
Эван Рэйчел Вуд
Награды
Награды и номинации Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Каннский кинофестиваль 2007
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
