Киноафиша Персоны Шарлотта Рэмплинг Награды

Награды и номинации Шарлотты Рэмплинг

Charlotte Rampling
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 2019 Берлинале 2019
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 2015 Берлинале 2015
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
