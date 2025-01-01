Меню
Шарлотта Рэмплинг
Награды
Награды и номинации Шарлотты Рэмплинг
Charlotte Rampling
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Шарлотты Рэмплинг
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 2019
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 2015
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
