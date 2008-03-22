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Киноафиша Сериалы Ворожея

Ворожея (2008 - 2008)

Ворожбита 12+
Год выпуска 2008
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 1 час 50 минут
О чем сериал

Скромную девушку Женю преследует череда неудач — молодой человек, с которым они довольно долго прожили вместе, ушёл, работу она потеряла, отец не помогает, потому что живет с мачехой и решения принимает с ее согласия. Да еще и хозяйка торопит с квартплатой, когда жить практически не на что.На помощь Жене приходит подруга Маша, которая помогает девушке снова поверить в себя и попытаться что-то предпринять. Обсуждая возможные варианты с Машей, Женя вспоминает, что ее бабушка владела древними таинствами колдовства и познакомила ее со многими секретами. Девушки решают, что Женя должна унаследовать дар бабушки, и на этом можно заработать.

В ролях
В ролях
Александр Ефимов
Александр Ефимов
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Татьяна Коновалова
Татьяна Коновалова
Роман Маякин
Роман Маякин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ворожея - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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