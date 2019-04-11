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Постер сериала Детектив Вистинг
Постер сериала Детектив Вистинг
Постер сериала Детектив Вистинг
Постер сериала Детектив Вистинг
Постер сериала Детектив Вистинг
Постер сериала Детектив Вистинг
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Детектив Вистинг

Детектив Вистинг (2019 - 2024)

Wisting 18+
Год выпуска 2019
Страна Норвегия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TV3
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

Главный герой норвежского детективного сериала «Вистинг» – опытный следователь Уильям. Он любит разгадывать сложные профессиональные загадки, правда, в его родном городке Ларвик обычно не происходит ничего выдающегося. Но однажды в Сочельник в лесу рядом с городом обнаруживается труп неизвестного мужчины. На месте преступления полиция находит отпечатки давно разыскиваемого преступника – серийного убийцы из Америки. Это дело берет Уильям Вистинг, а ему на помощь приезжает американская коллега Мэгги Гриффин.

В ролях
В ролях
Мэдс Оусдаль
Свен Нордин
Свен Нордин
Thea Green Lundberg
Хайди Голдман
Ларс Берге
Ульрикке Хансен Дёвиген
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Детектив Вистинг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Детектив Вистинг - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 4 эпизода
 
Детектив Вистинг - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 4 эпизода
 
Детектив Вистинг - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 4 эпизода
 
Детектив Вистинг - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 4 эпизода
 
Сезон 6
TBA,
 
Отзывы о сериале
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